Dit jaar meer files dan ooit, maar we zouden toch thuiswerken?

In de provincie Utrecht liep het maar liefst 32.440 keer vast dit jaar, in 2019 was dat nog 30.586 keer. In coronatijd zag dat er heel anders uit. Toen lag het getal niet in de tienduizenden, maar slechts in de duizenden. Gemiddeld waren er maar zo'n 7500 files per jaar. In de onderstaande grafiek is de daling van het aantal files door de pandemie goed te zien, evenals de snelle stijging nadat de samenleving weer was opengegaan.