Hoop op volksfeest, angst voor veldslag: hulpdiensten maken zich op voor jaarwisseling

De afgelopen twee jaar was er een algemeen vuurwerkverbod. Met name ziekenhuispersoneel was zo druk met coronapatiënten dat een piek in het aantal incidenten met gewonden de zorg zou overbelasten. Volgens NU'91 is de druk op de zorg nog steeds gigantisch. "De werkdruk is al gigantisch hoog en het personeelstekort is groot. Op al die extra druk zitten we niet te wachten", aldus de beroepsorganisatie voor medewerkers in de zorg.