Nieuwe nachttrein tussen Berlijn en Brussel stopt ook in Amersfoort, maar alleen op de heenweg

Amersfoort - Een nieuwe nachttrein gaat vanaf mei volgend jaar rijden tussen Brussel, Amsterdam en Berlijn. Het is de bedoeling dat die nachttrein met tien rijtuigen drie keer per week gaat rijden, met tussenstops in onder meer Hannover, Amersfoort, Rotterdam en Antwerpen. Op de route Berlijn-Brussel stopt de trein niet in Amersfoort.