Zwaargewonde man gevonden in Zeist, twee 18-jarige mannen aangehouden

Rond 19.50 uur kreeg de politie een melding dat er een gewond iemand zou liggen aan het pad in de omgeving van zwembad Dijnselburg. Het slachtoffer bleek zwaargewond te zijn en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De twee verdachten hebben zichzelf even later gemeld bij de politie. Het Badmeester Schenkpad was in de avond een tijdlang afgezet. De recherche deed er urenlang sporenonderzoek.