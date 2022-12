Explosief gaat af in woning Maartensdijk, huis staat vol rook: 'We hoorden twee harde knallen'

Een getuige vertelt even na 00.30 uur twee harde knallen gehoord te hebben. "Echt hard, het klonk als cobra's (illegaal knalvuurwerk, red.). We dachten dus gelijk aan vuurwerk, je hoort het in deze tijd van het jaar natuurlijk meer", vertelt Denny, die bij zijn ouders in Maartensdijk op bezoek was. "Maar ongeveer een kwartier later kwamen er ineens brandweer en politie aan en bleek er dus meer aan de hand te zijn."