Het oosten van de provincie zamelt (illegaal) vuurwerk in: 'Verwacht geen tonnen'

De actie is een initiatief van de gemeente Amersfoort waar ook Baarn, Bunschoten, De Bilt, Soest en de Utrechtse Heuvelrug aan mee doen. Voor alle gemeenten is het de eerste keer dat de actie wordt georganiseerd. Beukers: "Het is een soort pilot om te kijken wat het oplevert. Op basis hiervan kunnen we dan bekijken hoe we hier de komende jaren mee omgaan." De gemeente Utrecht organiseerde in 2020 al eenmalig een dergelijke actie.