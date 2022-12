Celstraf en tbs voor Utrechter die twee vriendinnen mishandelde

De rechter acht de man schuldig aan een poging tot zware mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving, bedreiging, vernieling en mishandeling. Bij het vaststellen van de strafmaat is rekening gehouden met een verminderde toerekeningsvatbaarheid. De officier van justitie had voor deze bewezen feiten anderhalf jaar cel geëist, dat is nu een half jaar minder. Wel is de rechter, net als het OM, van mening dat de man langdurig moet worden behandeld in een tbs-kliniek.