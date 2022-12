Trappen voor je traktatie: oliebollentocht door de regio met bijzondere fietsen

Utrecht - Zo'n honderdtwintig liefhebbers fietsen vandaag een olliebollentocht door onze provincie. Het is de zesentwintigste keer dat de tocht gereden wordt en voor veel deelnemers is het dan ook een traditie geworden. Het is een opvallend peloton want de deelnemers rijden op velomobielen. Dat zijn een soort ligfietsen in een vrolijke cocon. Ze staan beter bekend als banaanfietsen.