Half jaar cel geëist voor steekpartij Lucasbolwerk in Utrecht

De verdachte werd opgepakt na een ruzie op het Lucasbolwerk, op een plek waar vaker mensen met verslavingen en psychische problemen rondhangen. Een van de slachtoffers, die lichtgewond raakte, wilde de ruzie sussen. Een ander slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het was voor de politie moeilijk te achterhalen hoeveel mensen er precies bij het voorval betrokken waren. "Er stond een grote groep omheen, waardoor we dat lastig in kunnen schatten."