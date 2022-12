Vuurwerkverkoop van start: dit zijn de regels

De gemeente Utrecht had plannen voor een vuurwerkverbod, maar dit jaar is dat er nog niet. "Bij de stappen die we tot nu toe hebben gezet om tot een lokaal verbod te komen, gingen we uit van de veronderstelling dat we voorsorteerden op een landelijke vuurwerkverbod", schreef de burgemeester eerder aan de raad. Nu dat er voorlopig niet komt, maakt ook Utrecht een pas op de plaats.