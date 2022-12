Vuurwerk ingeleverd in Doorn: 'genoeg om alle ramen uit het gemeentehuis te blazen'

Waar in andere gemeenten consumenten- en siervuurwerk wel is toegestaan, is dit in deze gemeente wel illegaal. Naafs: "De gemeenteraad hier heeft besloten om een verbod in te voeren. De reden erachter is dat we vinden dat we wonen in prachtige mooie, groene omgeving wonen waar we aandacht hebben voor mens en dier. Vuurwerk zorgt voor ongelukken, maakt dieren van slag en het is slecht voor het milieu." De bedoeling is dus dat het met de jaarwisseling geen geknal te horen is, de knalerwtjes daargelaten.