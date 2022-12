Gemeente scheldt Wintertuin 40.000 euro kwijt, maar er moet wel wat gebeuren: 'We gaan plannen maken'

Dat valt in het verkeerde keelgat bij de fractie van de VVD. Zij vragen zich af of zij niet eerder op de hoogte gesteld hadden moeten worden over de financiële situatie van de Wintertuin. "Het was dus geen ‘noodactie’, deze situatie is al langer bekend bij het college. Qua transparantie en gewoon eerlijk zijn, verdient dit niet de schoonheidsprijs", zegt fractievoorzitter Van der Padt.