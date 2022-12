Met frisse moed het nieuwe jaar in, maar wel veilig: 'Na nieuwjaarsduik snel weer opwarmen en geen alcohol'

In de provincie Utrecht wordt er in Breukelen, Eemnes, Houten, het Henschotermeer in Woudenberg, de Haarrijnseplas in Utrecht, Veenendaal en Vreeland gedoken. "Vanaf 12.00 uur kan er bij de Haarrijnseplas in het water worden gerend", vertelt organisator Scheenstra. "Daarvoor is er een warming-up. Ook dat is wel belangrijk om het veilig te laten verlopen."