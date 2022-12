Woudenberg zet zich schrap voor opnieuw onrustige jaarwisseling en plaatst voor de zekerheid camera's

Afgelopen jaarwisseling ging het flink mis in Woudenberg, ondanks de inzet van camera's en extra beveiligers. De burgemeester van toen, Yvonne van Mastrigt, sprak zelfs van "de zwarte kant" van Woudenberg. "Schaamteloos en buiten alle perken vind ik het dat deze relschoppers hulpdiensten bekogelen met vuurwerk en andermans eigendommen vernielen. Het is duidelijk dat de viering van Oud en Nieuw in de toekomst echt anders moet in Woudenberg. Daarbij is voor iedereen in Woudenberg een belangrijke rol weggelegd."