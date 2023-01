Utrecht - Corona was nog niet uit de achteruitkijkspiegel verdwenen of nieuwe crises dienden zich in 2022 al aan. De Russische inval in Oekraïne, stikstofcrisis, energiecrisis, torenhoge inflatie. Desondanks weten Utrechters ook hoogtepunten te noemen en hebben ze hoop voor 2023: "Dat we de positiviteit terugvinden en ook vasthouden."