TivoliVredenburg stopt samenwerking met deel Russische kunstenaars en artiesten

In TivoliVredenburg zijn artiesten en kunstenaars die pro-oorlog zijn al langer niet welkom. Hoewel de uitvoering daarvan lastig kan zijn. Want hoe beoordeel je de groep die zich niet uitspreekt, maar wel een Russische link heeft? Bartelse: "Dat bekijken we van geval tot geval en naar eer en geweten. We kunnen ook niet van iedereen verwachten dat hij of zij zich openlijk uitspreekt. Daardoor kunnen familie en vrienden in zijn of haar thuisland mogelijk gevaar mee lopen."