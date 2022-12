Alcoholvrij steeds populairder: 'Je moet het niet zien als een kopie van alcohol'

De populariteit is volgens het Trimbos-instituut, dat cijfers over alcoholgebruik bijhoudt, enerzijds te danken aan de verbetering in kwaliteit en de uitbreiding van het aanbod. Waar je vroeger slechts een alcoholvrij biertje kon drinken, is het nu uitgebreid tot speciaalbieren, gins, whisky's, bubbels en wijnen.