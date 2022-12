Aartsbisschop Eijk noemt overleden Benedictus 'een paus naar Jezus' hart'

Eijk heeft paus Benedictus persoonlijk en ook tamelijk frequent ontmoet. Joseph Ratzinger, zoals Benedictus eigenlijk heet, was tijdens die ontmoetingen zelf ook nog kardinaal. Bovendien was hij prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, waar Eijk ook deel van uitmaakte. "Hij wist feilloos en en haarfijn een theologisch vraagstuk te analyseren en tot de kern terug te brengen", aldus Eijk. Ook toen Ratzinger paus was geworden had Eijk nog regelmatig, maar korter contact met hem, zegt hij.