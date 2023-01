Zo verliep Oud en Nieuw in onze provincie: veel brandjes, maar geen grote incidenten gemeld

Her en der in de regio braken er verspreid over de gehele avond branden uit, maar echt grote calamiteiten bleven uit. In Bunschoten brandde een marktwagen helemaal uit. In Utrecht stond de Rietendakschool in de wijk Ondiep enige tijd in brand. De brandweer schaalde flink op, waardoor een echt grote brand uitbleef. Wat precies de schade is, moet nog worden bekeken. Voorlopig lijkt alleen het dak te zijn aangetast en verder is er rook- en waterschade. Bij de school brak in het verleden al een paar keer eerder brand uit.