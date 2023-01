Zo verliep Oud en Nieuw: veel brandjes, hulpverleners bekogeld met vuurwerk in Achterberg en Zeist, verder geen grote incidenten gemeld

Twee gemeenten in onze regio hadden een vuurwerkverbod ingesteld maar daar was in de nacht niets van te merken. Onze verslaggever nam een kijkje in Doorn, in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Er werd siervuurwerk afgestoken en zwaar illegaal vuurwerk. Ook in de gemeente Soest ging vuurwerk de lucht in.