'Lekker verfrissend' om met z'n honderden het water in te rennen bij de Haarrijnseplas in Utrecht

Andere Nieuwjaarsduiken

De grootste Nieuwjaarsduik in onze regio was in Houten. Een record werd met 592 deelnemers net niet gehaald. Verder waren er in Midden-Nederland Nieuwjaarsduiken in onder meer Eemnes, Veenendaal en bij de Loosdrechtse Plassen.

Op 142 plekken in Nederland en nog eens 11 overzee sprongen mensen in het water om 2023 te beginnen. De grootste landelijke duik in Scheveningen trok meer dan 50.000 mensen.