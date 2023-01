Heeft het vuurwerkverbod in Utrechtse Heuvelrug en Soest effect gehad? 'Ik heb verschillende signalen ontvangen'

Is het vuurwerkverbod een succes? Volgens burgemeester Frits Naafs van Utrechtse Heuvelrug is het nog te vroeg om daar een oordeel over te geven. "Ik heb verschillende signalen ontvangen. Ik zag op Twitter allerlei reacties van mensen dat er toch vuurwerk werd afgestoken en dat mensen zeiden: het lijkt wel een oorlogsgebied. Maar er waren ook mensen die zeiden dat het vuurwerk in hun wijk minder was dan in de jaren ervoor. Dus een compleet beeld heb ik er nog niet van. Maar ja, het verbod was er voor het eerst, dus ik denk ook dat het een kwestie van de lange adem is."