11-jarige jongen moet hand en oog missen door vuurwerk: 'Lijkt wel oorlog, waar zijn we mee bezig?'

In het Diakonessenhuis in Utrecht was het beeld tweeledig. "Het was over de algehele linie druk, maar wel hanteerbaar", laat een woordvoerder aan RTV Utrecht weten. "We hadden te maken met vijftien alcoholgerelateerde incidenten, dat waren er andere jaren twee keer zo veel. Maar qua vuurwerk viel het weer tegen: eerdere jaren hadden we één of twee mensen op de spoedeisende hulp, dit jaar waren dat er vijf." Volgens de woordvoerder ging het om fors letsel: zo had iemand een gescheurd trommelvlies en moest weer iemand anders naar het brandwondencentrum voor verdere behandeling.