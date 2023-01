Slechte omstandigheden op skipistes in Alpen, overleden skiester komt uit provincie Utrecht

"Het is warm geweest in de Alpen", zegt Arjen de Graaf van de (NSkiV). Ook heeft het op veel pistes geregend waardoor er in de sneeuw meer ijskristallen zit dan normaal en ook de kans op ijsplaten een stuk groter. "Zorg dat je altijd in controle skiet. In goede sneeuw sta je al snel stil, maar in deze sneeuw zit veel ijs, dan duurt het een stuk langer voor je stilstaat."