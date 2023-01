Burgemeester Dijksma in nieuwjaarstoespraak: 'Utrecht verkeert in een multi-crisis'

In haar speech ging Dijksma uitgebreid in op de problemen die achter ons liggen, zoals de coronapandemie en de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. De burgemeester sprak haar waardering uit aan de ambtenaren die de afgelopen twee jaar hard hebben gewerkt. Maar ze had ook een goed woord voor specifieke inwoners in de stad die zich inzetten voor de ander.