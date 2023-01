Artsen en burgemeesters spreken zich uit na vuurwerkexcessen: kom met dat landelijke verbod

Dijksma hoopt dat er snel een nationaal verbod op vuurwerk komt omdat ze denkt dat dit veel effectiever is. Ze verwacht hierover op korte termijn weer in gesprek te gaan met de andere veiligheidsregio's en het kabinet. "Het is niet zo dat je met een landelijk verbod in één klap geen vuurwerk meer zal zien, want we zien dat met name het illegale vuurwerk een heel groot probleem is."