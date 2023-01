Het is Openbaarheidsdag: talrijke archiefstukken in te zien

Bij oorlogsdocumenten kan het gaan om gevoelige informatie. Daar wordt extra goed op gelet. De openbaarheidstermijn wordt altijd bepaald na een traject waarbij het Nationaal Archief een adviserende rol heeft. "We hebben te maken met de archiefwet en de privacywetgeving en kijken naar de informatie die in de documenten voorkomt. Dan wordt een beperking opgelegd van 25, 50 of maximaal 75 jaar. Mijn taak is om de hele lijst door te nemen en te kijken waar er risico's zijn. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die besproken worden die nog in leven zijn of om gevoelige informatie over het kind van een overleden persoon. Als we zoiets opmerken, dan mogen we de termijn verlengen."