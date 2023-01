Forse toename verkeersdoden, politie doet oproep aan lokale en provinciale overheden

Utrecht - Alle overheidsdoelstellingen ten spijt gaat het de verkeerde kant op met de verkeersveiligheid. Het afgelopen jaar zijn in Nederland 578 mensen om het leven gekomen in het verkeer en dat is het hoogste aantal slachtoffers in jaren. Dat blijk uit ongevalsdata over 2022 van Smart Traffic Accident Reporting, waar onder andere de politie, overheid en ANWB in samenwerken.