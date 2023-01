Tieners die EO-cameraploeg overvielen in Leidsche Rijn niet terug de cel in

"Je hebt er niets aan, je hebt er niets aan", riep iemand van de ploeg nog, maar de jongens gooiden de camera in het busje en reden weg. Een getuige had echter het kenteken genoteerd. Na een klopjacht door de politie werden de straatrovers op de Franciscusdreef in Overvecht gearresteerd . In hun bestelwagen werd de camera teruggevonden. Er lag ook een aantal navigatieapparaten in het busje.