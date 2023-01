Kardinaal Eijk naar uitvaart emeritus paus Benedictus XVI

Gewoonlijk reizen alle kardinalen ter wereld af naar Vaticaanstad zodra een paus is overleden. Ze beginnen dan aan het conclaaf om tot een nieuwe paus te komen. Maar omdat Benedictus de eerste paus in ruim zeshonderd jaar was die zelf aftrad, is er in 2013 al een nieuwe paus gekozen. De kardinalen gaan nu wel naar de uitvaart maar niet in conclaaf.