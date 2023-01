De oliebollen zijn op, maar wat gebeurt er met al die liters frituurvet? ‘Vetboer’ Chris weet raad

Terug in zijn loods opent hij een paar van de tientallen blauwe tonnen die opgeslagen staan. Soms is de inhoud vloeibaar, dan is het weer een dikke gestolde massa. In één vat drijft nog wat kroepoek, maar dat is voor Chris geen probleem. "Al dit vet wordt verhit en dan zakt het vocht en vuil naar beneden." Dat proces wordt herhaald tot de olie weer helemaal schoon is. De schone olie wordt gebruikt voor biodiesel. “Helemaal gerecycled dus”, aldus Chris.