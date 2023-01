Alcoholfuik en meer trajectcontroles: pakkans moet volgens VVN omhoog om verkeersdoden tegen te gaan

Een andere oorzaak is dat de politie minder is gaan controleren op alcoholgebruik, zegt Stomphorst. "We zien op dit vlak dat het aantal overtreders sinds 2017 is verdubbeld. Dat was precies de periode dat er anders werd omgegaan met alcoholcontroles: er kwamen kleinschaligere acties en dat had alles te maken met de onderbemanning bij de politie. Die grote alcoholfuiken die de politie jarenlang heeft ingezet, die zijn er niet meer. Dus dat betekent dat mensen ermee weg komen."