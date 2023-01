GroenLinks-PvdA neemt voortouw in zoektocht naar nieuwe coalitie Leusden

"De huidige twee coalitiepartijen hebben de eerste verkenning gedaan en gekeken of er vervanging voor de VVD te vinden was", zegt fractievoorzitter Marcel Sturkenboom van GroenLinks-PvdA in een toelichting. "Afgelopen weekend werd duidelijk dat dat niet het geval is op dit moment. Daarmee is het initiatief bij ons komen te liggen. Wij pakken dat iets anders aan: Lokaal Belangrijk en CDA hebben ervoor gekozen om met twee partijen verder te praten en niet met de andere partijen. Maar wij kiezen voor een brede aanpak. Dat is ook noodzakelijk om een stap verder te kunnen komen."