Utrechtse startups op techshow in Las Vegas: 'Op zoek naar investeerders'

WasteWatchers en Orbisk uit Utrecht zijn eveneens in Las Vegas te vinden. Deze softwarebedrijven zetten kunstmatige intelligentie in om bijvoorbeeld voedselverspilling tegen te gaan. Orbisk helpt professionele keukenbrigades grip te krijgen. Dat gebeurt met de 'Orbi', een apparaat met beeldherkenning. Orbi registreert automatisch welke ingrediënten worden weggegooid, in welke hoeveelheid én op welk moment van de dag. De gegevens zijn terug te vinden in een dashboard, waardoor gebruikers voedselverspilling op maat kunnen tegengaan.