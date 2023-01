Een half jaar zonder auto: VVD Amersfoort wil dat college eigen beleid ervaart

Amersfoort is overigens niet de enige stad in onze regio waar opnieuw nagedacht wordt over ruimte voor de auto. In Utrecht wordt de auto steeds verder uit het straatbeeld gewerkt met fietsstraten, hogere parkeertarieven en plannen voor een autoluw centrum. Woerden en Montfoort zetten in het westen van de provincie met eenrichtingsverkeer en hogere parkeertarieven ook steeds meer stappen richting een autoluwe binnenstad. Dat gebeurde ook in Zeist, maar daar werden de plannen drie jaar geleden deels teruggedraaid.