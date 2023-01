Supermarkt-soap in Nieuwegein: gemeente wil net geopende Aldi weer dicht

Volgens Nieuwegein was Aldi "de enige serieuze gegadigde", maar de rechter zag dat anders. Die gaf de protesterende supermarkten gelijk en floot de gemeente terug. Zowel in kort geding als daarna in hoger beroep besloot de rechter dat gemeente ervoor moest zorgen dat de inmiddels geopende Aldi de deuren weer zou sluiten. Doet Nieuwegein dit niet, dan moet de gemeente een dwangsom van 5000 euro betalen per dag dat de supermarkt open is.