Verdachten van bankhelpdeskfraude aangehouden na melding van argwanend slachtoffer in Leusden

Bij bankpashelpdeskfraude bellen oplichters mensen thuis op en doen zij zich voor als bankmedewerkers. Ze maken mensen wijs dat hun bankrekening niet meer veilig is. Iemand die zogenaamd van de bank is moet de pinpas met spoed bij hen thuis ophalen en de slachtoffers hun pincode ontfutselen. Daarna wordt het geld snel weg gepind. Andere slachtoffers wordt gevraagd om software te installeren op hun computer, waardoor de fraudeurs op afstand mee kunnen kijken en handelingen kunnen uitvoeren via de computer. Daarna wordt vaak gevraagd om het hele saldo over te boeken naar een ‘veilige kluisrekening’. Dat is dan natuurlijk een rekening van de oplichters. Meer over het herkennen van deze vorm van fraude leest u op veiligbankieren.nl