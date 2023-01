Wereld Braille Dag: ‘Door braille weet ik welke kleur lippenstift ik op doe’

“Voor mij is braille een belangrijke manier om informatie tot mij te nemen. Daarnaast helpt het me om normaal te kunnen functioneren in het dagelijks leven. In het huishouden weet ik door middel van braille bijvoorbeeld welke kruiden er in de kast staan of hoe lang voedingsproducten al in de vriezer liggen. Het is een oud schrift, maar het werkt nog steeds heel goed”, legt Amany uit.