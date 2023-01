Water loopt langs Leo (83) z'n muren, wooncorporatie doet maanden over oplossing

Van Boeijen geeft aan dat er op de achtergrond wel degelijk iets gebeurde. Zo is er bijvoorbeeld contact geweest met bedrijven die het dak kunnen vervangen en de afvoer kunnen repareren. "Maar helaas, wat we in heel Nederland zien is een personeelstekort en materialentekort." En dan komt er in deze tijd van het jaar ook nog een vakantieperiode tussendoor. "Allemaal excuses waar de huurders geen bal aan hebben, dat realiseer ik me ook", zegt ze. "Hand in eigen boezem, hadden we dit sneller kunnen doen? Ik denk het wel."