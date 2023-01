Wat betekent het prijsplafond voor jou? 'Besparen blijft belangrijk'

Wat het prijsplafond lastig maakt is dat het gebruiksplafond van 1200 kuub gas en 2900 kWH niet wordt berekend over een heel kalenderjaar, maar dat het afhankelijk is van het moment waarop je energiecontract is ingegaan. De overheid heeft het plafond verdeeld over de 365 dagen van het jaar en daarbij rekening gehouden met het gemiddelde verbruik op elke dag in het jaar. Zo is op een dag in januari het plafond hoger dan op een dag in juli, omdat we in de winter gemiddeld meer gas verstoken dan in de zomer.