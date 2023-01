Hoe een eeuwenoude helm die eigenlijk al (deels) van Woerden was, de gemeente 90.000 euro kostte

Dat vaststellen van hoeveel de helm waard is, blijkt knap lastig. Het voorwerp is daarom meerdere keren getaxeerd, legt Arja van Veldhuizen uit. Zij is directeur van het Stadsmuseum in Woerden, waar de helm al sinds 2014 te zien is. “Het is heel moeilijk om de waarde van zo'n helm te bepalen. Als je vergelijkbare vondsten hebt, dus een andere Rembrandt bijvoorbeeld, dan kun je de waarde makkelijk vergelijken met een soortgelijk schilderij. Maar deze helm is een zeer zelden vondst. Alleen in Leiden is er een soortgelijk exemplaar en in Frankfurt am Main, in Duitsland. Die heeft wangkleppen en we vermoeden dat deze helm dat ook heeft gehad. Dus toen we de helm lieten taxeren, werd er 50.000 euro genoemd, maar ook 280.000 euro. Dat loopt dus nogal uiteen."