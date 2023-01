Aldi Nieuwegein blijft voorlopig open, nog geen uitspraak in juridisch getouwtrek rond gloednieuwe supermarkt

Nieuwegein - De net geopende Aldi in Nieuwegein blijft voorlopig open. De rechter deed vandaag nog geen uitspraak in het spoedappèl rondom de tijdelijke supermarkt in de nieuwbouwwijk Blokhoeve. De gemeente Nieuwegein had Aldi voor de rechter gesleept in een juridische strijd die inmiddels een soap te noemen valt.