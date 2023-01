Woerdense die buurvrouw met mes stak had psychose na stoppen met medicijnen

Ook de politie zou hebben geweten dat zij met een mes rondliep. Drie dagen voor het steekincident deed zij aangifte tegen een andere buurvrouw die boven haar woonde, omdat ze dacht dat zij gaten in de vloer had geboord om haar te bespioneren. "Als jullie er niets aan doen ga ik haar vermoorden", zei zij bij de politie. "Het was een schreeuw om hulp. Als er toen was ingegrepen, hadden we hier nu niet gezeten", betoogde haar advocaat in zijn pleidooi.