Verkeerstuin in Utrecht wil verplichte scootmobiellessen: 'Er gebeuren heel veel ongelukken'

Het is niet gebruikelijk dat gebruikers lessen volgen om in een scootmobiel te rijden. Er is geen rijbewijs of les voor nodig maar coördinator van de Verkeerstuin, Astrid van Maarseveen, vindt dat daar verandering in moet komen. "Mensen krijgen een scootmobiel via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of schaffen er eentje aan. En er wordt wel iets uitgelegd, maar hoe ga je ermee om in het echte verkeer?"