Oppositiepartijen verbolgen over supermarktoorlog in Nieuwegein: 'Dit gaat de gemeente veel geld kosten'

"Als ik het in één woord moet samenvatten, dan vinden we het eigenlijk gewoon gepruts", zegt D66-fractievoorzitter Tom Verhoeve. "Amateuristisch, knullig... Je kunt er allerlei kwalificaties aan hangen, maar het is gewoon niet goed", aldus CDA-raadslid Gerben Horst. Raadsleden in Nieuwegein spreken zich vandaag fel uit over het gesteggel rond de tijdelijke supermarkt in de nieuwbouwwijk.