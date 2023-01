Je artikel vertalen of laten voorlezen: nieuws RTV Utrecht beter te volgen

Vanaf deze maand zenden we op onze televisiezender het programma NOS Nieuws van de week uit. Dat is een wekelijks journaal van de NOS in makkelijke taal. Niet iedereen kan het nieuws altijd even goed begrijpen, bijvoorbeeld omdat iemand moeite heeft met de Nederlandse taal. Voor deze mensen is dit journaal bedoeld. In elke aflevering komen drie nieuwsonderwerpen aan bod die worden verteld in begrijpelijke taal. Sommige onderwerpen worden extra uitgelegd door de presentator en er wordt rekening gehouden met woordkeuze, tempo en het gebruik van beeld.