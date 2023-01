Rietendakschool in Utrecht weer open na brand op Oudejaarsavond

Inmiddels is ook de oorzaak van de brand achterhaald: op camerabeelden is te zien dat er vuurwerk op het dak is gekomen en vlam heeft gevat, zo schrijft wethouder Eelco Eerenberg in een brief aan de gemeenteraad. De politie gaat uit van een ongeluk; wie het vuurwerk heeft afgestoken valt niet meer te achterhalen. "Samen met de school zijn we aan de slag gegaan met de benodigde (herstel)werkzaamheden. De schoolkan daardoor maandag weer open zijn", schrijft de wethouder.