Tientallen boeren met versierde trekkers langs verzorgingshuizen: 'Dat knippert, flikkert en dat doet'

Het is de derde keer dat Majoor, met drie andere boeren uit de regio, de optocht organiseert. "We begonnen er in de coronatijd mee om de mensen in de verzorgingstehuizen wat licht in de duisternis te brengen en een hart onder de riem te steken. Nu er geen coronamaatregelen meer gelden hopen we dat zoveel mogelijk mensen komen kijken."