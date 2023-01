Kassaloze Aldi ziet amper klanten, verplicht creditcard-gebruik lijkt bottleneck: 'Je verkoopt toch ook geen ijsjes op de Noordpool?'

Utrechter Philip Boontje verbaasde zich enkele weken geleden ook al over het gebrek aan klandizie in de discounter op een dure A-locatie midden in de stad en plaatste een video op Twitter. "Dit is waar durfkapitaal misgaat", zegt hij in de video die hij begin december op het sociale medium plaatst. "Er is absoluut niemand in de hele winkel. De 'user experience' is bizar, ik heb nog nooit zoveel kapitaal weggegooid zien worden. Het duurde vijftien minuten om die app op mijn telefoon te zetten. Terwijl ik daarmee bezig was, liepen zeker tien mensen weg."