Taakstraffen voor tieners die betrokken waren bij steekpartij in Amersfoort

Amersfoort - Twee tieners die betrokken zijn geweest bij een steekpartij in Amersfoort zijn veroordeeld tot taakstraffen van 170 uur en 150 uur. Daarnaast krijgen de twee een celstraf van enkele dagen onvoorwaardelijk opgelegd. Omdat zij al in voorarrest hebben gezeten hoeven zij niet meer de gevangenis in. De derde verdachte moet later voorkomen, hij zou het slachtoffer gestoken hebben.